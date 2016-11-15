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’ye 2 kulüp talip

Kerim Frei’ye 2 kulüp talip
Beşiktaş' ta Kerim Frei'ye Başakşehir dışında İngiliz takımlarından Fulham'ın da teklifte bulunduğu öne sürüldü. Teknik Direktör Şenol Güneş'in performansından hiç memnun kalmadığı Kerim Frei'nin gönderilmesine karşı çıkmayacağı ve onay vereceği öğrenildi. Yönetimin yapılacak iyi bir teklife hayır demeyeceği gelen bilgiler arasında.
Etiketler:
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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