Kanarya’ya müjde Ozan geri döndü

Galatasaray ile Kadıköy'de oynayacağı kritik derbinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan gelen güzel haber yüzleri güldürdü... Yaşadığı sakatlık sonrası ilk devreyi kapattığı açıklanan fakat çok hızlı bir iyileşme süreci geçiren genç yıldız dünkü idmanın ilk bölümünde takımla beraber çalıştı. Ozan Tufan, antrenmanın ikinci bölümde ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. 1 saat 15 dakika süren idman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.