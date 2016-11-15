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Josef: Hepimiz inandık

Josef: Hepimiz inandık
Fenerbahçe'nin Brezilyalı dinamosu , "Galatasaray derbisinden başka şey düşünmüyorum. Bu maç önemli. Kazanırsak ilk yarının lideri olabiliriz" dedi
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  • 15 Kasım 2016, Salı 21:54
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