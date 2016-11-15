Her yıl 2 transfer

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, devre arasında takıma takviye yapacaklarını belirterek, “Takımın iskeletini oluşturduk.
Devre arası da takviye olacak. Ama seneye az ve öz transfer yapacağız” dedi...
Trabzonspor BaşkanıMuharrem Usta, devrearasında takıma gerekli takviyelerinyapılacağını vurgularken,hayalinin ise mümkün olduğuncaaz transfer yapmak olduğunu söyledi.TAKVİM'e konuşan Usta,"Ersun hoca ile anlaşırken vescout ekibini kurarken hayalimizbir iskelet kadro oluşturmaktı.Şu an bu noktadakihedeflerimiz devam ediyor.Sezon başında 7 transfer yaptık.Devre arasında da yapacağız.Ama alınacak oyuncu sayısınınmümkün olduğunca az vetam ihtiyaca göre olması içinçalışıyoruz" diye konuştu.
HAYALİM UZUN VADEDE BAŞARMAK Başkan Usta, hedeflerinin gelecek sezondan itibaren en fazla 2 veya 3 transfer yapmak olduğunu belirterek, "Önemli olan takımolmayı başarabilmek. Bir hedefinizvarsa önce birlik olmanızve planlarınızı iyi belirlemenizgerekiyor. Takım olmayı başarmışbüyük kulüplerin ara transferdönemlerinde 1, sezonbaşında ise maksimum 2veya 3 transfer yaptığını görüyoruz.Belki kısa vadedebunu başaramayacağızama hayalim uzun vadede hersene en fazla 2 oyuncu transferetmek" ifadelerini kullandı.
SONUNA KADAR YANAL Trabzonspor Başkanı MuharremUsta, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın sonunakadar arkasında duracaklarını söyledi.Muharrem Usta, "Galatasaray maçındanönce kendisine 'Rahat ol, kaybetsek deseninle devam edeceğiz' dedim. Asla biryere gitmek yok. Ancak böyle başarılıoluruz" diye konuştu.
AKYAZI STADI18 ARALIK'TA Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Akyazı Stadı'nın açılışını 18 Aralık'ta yapacaklarını da söyledi. Bordo- Mavili kulübün Başkanı, "Çok efor harcadık. Heyecanlıve mutluyuz. İnşallahAdanaspor maçıyla merhabademek istiyoruz. Açılıştafarklı görsel şovlar olacak" müjdesi verdi. Trabzonspor'un çok önemli bir tesise sahip olacağını belirten Usta, "Herkes büyük bir özverili ile çalışıyor" diye konuştu.
HAKEMEMAAŞ AYARI!
Hakem hataları konusunda teklif hazırladıklarını vurgulayan Başkan Usta, "Hakem performansa göre ücret almalı. Kötü maç yöneten ekonomik olarak zararını çekmeli" dedi.
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