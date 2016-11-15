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Her yıl 2 transfer

Başkanı , devre arasında takıma takviye yapacaklarını belirterek, “Takımın iskeletini oluşturduk. Devre arası da takviye olacak. Ama seneye az ve öz transfer yapacağız” dedi...

Her yıl 2 transfer
Başkanı Muharrem Usta, devre arasında takıma gerekli takviyelerin yapılacağını vurgularken, hayalinin ise mümkün olduğunca az transfer yapmak olduğunu söyledi. TAKVİM'e konuşan Usta, "Ersun hoca ile anlaşırken ve scout ekibini kurarken hayalimiz bir iskelet kadro oluşturmaktı. Şu an bu noktadaki hedeflerimiz devam ediyor. Sezon başında 7 transfer yaptık. Devre arasında da yapacağız. Ama alınacak oyuncu sayısının mümkün olduğunca az ve tam ihtiyaca göre olması için çalışıyoruz" diye konuştu.

HAYALİM UZUN VADEDE BAŞARMAK
Başkan Usta, hedeflerinin gelecek sezondan itibaren en fazla 2 veya 3 transfer yapmak olduğunu belirterek, "Önemli olan takım olmayı başarabilmek. Bir hedefiniz varsa önce birlik olmanız ve planlarınızı iyi belirlemeniz gerekiyor. Takım olmayı başarmış büyük kulüplerin ara transfer dönemlerinde 1, sezon başında ise maksimum 2 veya 3 transfer yaptığını görüyoruz. Belki kısa vadede bunu başaramayacağız ama hayalim uzun vadede her sene en fazla 2 oyuncu transfer etmek" ifadelerini kullandı.

SONUNA KADAR YANAL
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın sonuna kadar arkasında duracaklarını söyledi. Muharrem Usta, "Galatasaray maçından önce kendisine 'Rahat ol, kaybetsek de seninle devam edeceğiz' dedim. Asla bir yere gitmek yok. Ancak böyle başarılı oluruz" diye konuştu.

AKYAZI STADI 18 ARALIK'TA
Trabzonspor Başkanı , Akyazı Stadı'nın açılışını 18 Aralık'ta yapacaklarını da söyledi. Bordo- Mavili kulübün Başkanı, "Çok efor harcadık. Heyecanlı ve mutluyuz. İnşallah Adanaspor maçıyla merhaba demek istiyoruz. Açılışta farklı görsel şovlar olacak" müjdesi verdi. Trabzonspor'un çok önemli bir tesise sahip olacağını belirten Usta, "Herkes büyük bir özverili ile çalışıyor" diye konuştu.

HAKEME MAAŞ AYARI!
Hakem hataları konusunda teklif hazırladıklarını vurgulayan Başkan Usta, "Hakem performansa göre ücret almalı. Kötü maç yöneten ekonomik olarak zararını çekmeli" dedi.

Yunus Emre SEL
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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