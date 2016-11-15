Hakan Balta banko ama partneri kim?

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da büyük bir kadro bilmecesi yaşanıyor... Özellikle teknik direktör Jan Riekerink'in defans hattında hangi isimlere görev vereceği soru işareti... Alınan bilgilere göre Hollandalı hoca, Hakan Balta'yı kesin olarak 11'de oynatacak. Hakan'ın partneri olmaya en yakın isim Serdar Aziz. Fakat Chedjou ve Semih de forma bekliyor.