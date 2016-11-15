Yol Durumu
  1. Derbilerin havası tam bana göre
  2. Cimbom’a Balde tehdidi

Hakan Balta banko ama partneri kim?

Derbi öncesinde en çok merak edilen konu Jan Riek-e rink’in savunma hattını hangi isimlerden kuracağı...

Hakan Balta banko ama partneri kim?
Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da büyük bir kadro bilmecesi yaşanıyor... Özellikle teknik direktör Jan Riekerink'in defans hattında hangi isimlere görev vereceği soru işareti... Alınan bilgilere göre Hollandalı hoca, Hakan Balta'yı kesin olarak 11'de oynatacak. Hakan'ın partneri olmaya en yakın isim Serdar Aziz. Fakat Chedjou ve Semih de forma bekliyor.
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar