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son kez yarıştı

Felipe Massa son kez yarıştı
Formula 1'de Brezilyalı pilot ülkesi Brezilya'da kariyerinin son yarışına çıktı. Son kez Interlagos pistine çıkan Williams pilotu yarışın 48. turunda yarış dışı kalarak yarışı bitiremedi. Gözyaşlarını tutamayan Massa'yı Brezilyalı seyirciler alkışladı.
Etiketler:
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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