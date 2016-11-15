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F.Bahçe & A.Efes zorlu sınavlarda

Euro Lig’de F.Bahçe M.Tel Aviv’e konuk olurken, Efes Kazan’ı ağırlayacak.

F.Bahçe & A.Efes zorlu sınavlarda
Euro Lig'de temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes gruplarındaki 7. maçlarına çıkacak. 16 takım arasında 2 galibiyetle 14. sırada bulunan Anadolu Efes saat 20.00'de Rus ekibi UNICS Kazan'ı konuk edecek. Son maçında farklı bir yenilgi alan 7. sıradaki ise saat 22.05'te Maccabi Tel Aviv'in konuğu olacak. Sarı-Lacivertliler maçı kazanarak yükselişe geçmeyi hedefliyor.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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