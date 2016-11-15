Drogba Ocak’ta geri dönebilir

Kariyerini MLS ekiplerinden MontrealImpact'te devam ettiren tecrübeli oyuncu DidierDrogba hakkında flaş bir açıklama geldi.Fildişili yıldızın Film, Reklam ve Organizasyonanlaşmalarını yapan şirket B4L'nin sahibiÜmit Akbulut, Drogba'nın devre arası Galatasaray'adönebileceğini söyledi.
KENDİ FİKRİMİ SÖYLÜYORUM Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Akbulut, "Ben kulüp adına veya oyuncu adına konuşmuyorum, kendi fikrimi söylüyorum. Dönüşü söz konusu olabilir" ifadesini kullandı.
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