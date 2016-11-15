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Drogba Ocak’ta geri dönebilir

Fildişili futbolcuyla ilgili Galatasaray taraftarını çok heyecanlandıracak bir açıklama

Drogba Ocak’ta geri dönebilir
Kariyerini MLS ekiplerinden Montreal Impact'te devam ettiren tecrübeli oyuncu Didier Drogba hakkında flaş bir açıklama geldi. Fildişili yıldızın Film, Reklam ve Organizasyon anlaşmalarını yapan şirket B4L'nin sahibi Ümit Akbulut, Drogba'nın devre arası Galatasaray'a dönebileceğini söyledi.

KENDİ FİKRİMİ SÖYLÜYORUM
Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Akbulut, "Ben kulüp adına veya oyuncu adına konuşmuyorum, kendi fikrimi söylüyorum. Dönüşü söz konusu olabilir" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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