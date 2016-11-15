Derbilerin havası tam bana göre

Cimbom'un savaşçı orta alan oyuncusu Nigel de Jong, Fenerbahçe derbisi ile ilgili konuştu. Hollandalı yıldız, "Büyük maçların havası tam bana göre" dedi.
STİLİME UYUYOR
Derbiler öncesinde motivasyonun kendiliğinden oluştuğunu söyleyen De Jong, "Derbilerdeki sert atmosfer benim futbol stilime de uyuyor. Bu nedenle kariyerim boyunca büyük maçlarda hep önemli performanslar sergiledim" diye konuştu.
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