Cimbom’a Balde tehdidi

Galatasaray'ın bu sezon en çok dikkat çeken ismi olan Armindo Bruma konusunda flaş gelişmeler kapıda... Sarı-Kırmızılı yönetim, sözleşmesi 2018 yılında bitecek olan Portekizli yıldızla nikah tazelemek için bir süredir temaslarını sürdürüyor. Yönetim, Bruma ile uzun süreli bir sözleşme yaparak olası bir transferde maksimum geliri elde etmeyi düşünüyor. Fakat genç yıldızın menajeri Catio Balde, Galatasaray'ın planlarının önüne çıkmış durumda... Balde şu ana kadar Sarı-Kırmızılı kulüpten gelen yeni sözleşme çağrılarına yanıt vermedi. Alınan bilgilere göre İngiliz kulüpleriyle temas halinde olan Balde, Galatasaray yönetiminin elini zayıflatmaya çalışıyor. Böylece olası bir transferi daha kolay hale getirmeyi düşünüyor.



İMZAYI ATMAZSA PLANLAR SUYA DÜŞECEK

Eğer Bruma yeni sözleşme yapmazsa sezon sonunda Galatasaray kulübü istediği düzeyde bir gelir elde edemeyecek. Çünkü 1 yıl sözleşmesi kalan bir futbolcu için kimse çok büyük rakamlar ödemeyecek. Balde de bunu bildiği için Bruma'nın sözleşmesini uzatmaması için her yolu deniyor. Galatasaray yönetiminin gösterdiği büyük çabanın neler getireceği büyük bir merakla bekleniyor.

