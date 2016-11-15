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Brezilya’da zafer ’un

Formula 1’de Brezilya Grand Prix’sini kazanan şampiyon oldu.

Brezilya’da zafer Hamilton’un
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Brezilya Grand Prix'sini kazandı. Hamilton, kariyerinin 52. zaferini elde etmiş oldu.

ŞİDDETLİ YAĞMUR ALTINDA
Şiddetli yağmur altında yapılan yarışın başından sonuna liderliği bırakmayan Hamilton, bu galibiyetle puanını 355 yapmayı da başardı.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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