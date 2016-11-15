Bolt, Dortmund’un idmanına çıkacak

Usaın Bolt, Bundesliga ekiplerinden Dortmund ile antrenmana çıkacak. Bundesliga ekibinin CEO'su Hans-Joachim Kicker dergisine yaptığı açıklamada, "Bu bir şaka değil" dedi.



TOP KONTROLÜM ÇOK İYİ

The Guardion'a röportaj veren Usain Bolt ise, "Ben ve temsilcilerim atletizmden futbola geçmemin mümkün olup olmadığını konuşuyoruz. Fitim, hızlıyım, top kontrolüm iyi" dedi.