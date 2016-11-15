Alper mi Chahechouhe mi?

Teknik direktör Advocaat derbide oynatacağı 11'i büyük oranda belirledi. Mehmet Topal'ın yerine Neustadter, Lens'in yerine Volkan Şen'i oynatacak olan Hollandalı hocanın sadece Alper ve Aatif Chahechouhe arasında kararsız kaldığı öğrenildi.