650 milyon dolara bu iş bitmiştir

T FF, Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayını ihalesiyle ilgili şartname alma sürecinin başladığını duyurdu. TFF'nin bu açıklamasından önce Kulüpler Birliği Vakfı, yayın ihalesi sürecinin nihai değerlendirmesi için bir araya geldi. Başkan Gümüşdağ, "2 yılı aşkın bir süredir devam eden çalışmanın son aşamasına gelmiş bulunuyoruz" dedi. Gümüşdağ, "2010 yılında elde edilen rakamı bulmanın bile imkansız olduğu, kulüplerin uzlaşamayacakları söylendi ama kulüplerimiz, bu sürecin başından sonuna kadar tek vücut olarak hareket ettiler. Geçen sene Ocak ayında deklare ettiğimiz 600-650 milyon Dolarlık tahmini rakamlara yakın yerlerde biteceğine inandığımız bir ihale modeli oluşturduk" dedi.



SON GÜN 18 KASIM CUMA GÜNÜ

TFF Süper Lig ile TFF 1. Lig'in yayın haklarının 5 yıl süreyle devri için düzenlenecek ihale kapsamında, genel ihale şartnamesi ve her bir pakete ait özel ihale şartnameleri ile eklerini alma süresinin başladığı aktarıldı. Kuruluşlar şartnameleri, 18 Kasım Cuma günü saat 17.00'ye kadar bildirecek.



D PAKETİNİN BEDELİ 495 MİLYON DOLAR

Açıklamada, yayın haklarının 4 ayrı pakette yayıncı kuruluşlara devredileceği vurgulanarak, paket içeriğine yer verilmeden ihale muhammen bedelleri duyuruldu. İhalede A paketi muhammen bedelinin 425 milyon dolar, B paketi bedelinin 45 milyon dolar, C paketi muhammen bedelinin 15 milyon dolar ve D paketi muhammen bedelinin ise 495 milyon dolar olduğu bildirildi.



BUGÜNE KADAR BÖYLE İHALE ASLA OLMADI

21 Kasım'daki ihalenin, bugüne kadar yapılan ihaleler arasında en iyisi olacağına inandıklarını ifade eden Gümüşdağ, "Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sizlere de bu yolculuk boyunca medyada verdiğiniz destek için teşekkür ederim" dedi.