Fenerbahçe defansının kilit ismi Simon Kjaer ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia geldi... Gazete ve internet sitelerine göre Premier Lig devi Arsenal, gözünü Danimarkalı yıldıza dikti.
RESMİ TEKLİF KAPIDA
İddialara göre, Arsenal Menajeri Arsene Wenger uzun süredir takip ettiği Kjaer'in transfer edilmesi için talimat verdi. Fransız menajer sezon başında da yıldız futbolcuyla yakından ilgilenmiş fakat iş resmiyete dökülmemişti. Alınan bilgilere göre Arsenal devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.
SEZON SONU OLABİLİR
Sarı-Lacivertliler devre arasında Kjaer'i bırakmayı kesinlikle düşünmüyor. Ama sezon sonunda iyi bir rakama 'evet' diyebilirler.
Wenger’in gözü Kjaer’de
Ada basını, Arsenal menajerinin Danimarkalı stoperi transfer etmek istediğini öne. Arsene Wenger sezon başında da Kjaer ile ilgilenmiş fakat iş resmiyete dökülmemişti...
Fenerbahçe defansının kilit ismi Simon Kjaer ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia geldi... Gazete ve internet sitelerine göre Premier Lig devi Arsenal, gözünü Danimarkalı yıldıza dikti.
Etiketler: Simon Kjaer
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Gazete
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