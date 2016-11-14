Wenger’in gözü Kjaer’de

Fenerbahçe defansının kilit ismi Simon Kjaer ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia geldi... Gazete ve internet sitelerine göre Premier Lig devi Arsenal, gözünü Danimarkalı yıldıza dikti.



RESMİ TEKLİF KAPIDA

İddialara göre, Arsenal Menajeri Arsene Wenger uzun süredir takip ettiği Kjaer'in transfer edilmesi için talimat verdi. Fransız menajer sezon başında da yıldız futbolcuyla yakından ilgilenmiş fakat iş resmiyete dökülmemişti. Alınan bilgilere göre Arsenal devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.



SEZON SONU OLABİLİR

Sarı-Lacivertliler devre arasında Kjaer'i bırakmayı kesinlikle düşünmüyor. Ama sezon sonunda iyi bir rakama 'evet' diyebilirler.



