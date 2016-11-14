TFF taraftara teşekkür etti

TFF A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova'yı 2-0 yendiği maçta Antalya Stadı'nı dolduran futbolseverlere teşekkür etti. Açıklamada, "Antalya şehrimiz takımımızın başarıya ulaşmasında itici bir güç olmuştur. Antalya halkına bir kez daha şükranlarımızı sunar misafirperverlikleri için teşekkür ederiz" dendi.