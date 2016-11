Soyunma odasında özel motivasyon

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim 'in Kosova ile oynanan karşılaşma sonrasında futbolcularıyla bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Başarılı hocanın, "Bizim için çok önemli bir galibiyet aldık. Bu gruptan çıkacağımıza olan inancımı ilk günkü gibi koruyorum. Bundan sonra oynayacağımız maçlarda hata yapmadan bize yakışanı yerine getireceğiz. Grupta her şey olabilir. Sizlere olan güvenimi hiçbir zaman kaybetmedim. Bundan sonra her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum" dediği öğrenildi.