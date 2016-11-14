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Soyunma odasında özel motivasyon

Terim, Kosova maçı sonrası oyuncularını motive etti

Soyunma odasında özel motivasyon
Türkiye Futbol Direktörü 'in Kosova ile oynanan karşılaşma sonrasında futbolcularıyla bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Başarılı hocanın, "Bizim için çok önemli bir galibiyet aldık. Bu gruptan çıkacağımıza olan inancımı ilk günkü gibi koruyorum. Bundan sonra oynayacağımız maçlarda hata yapmadan bize yakışanı yerine getireceğiz. Grupta her şey olabilir. Sizlere olan güvenimi hiçbir zaman kaybetmedim. Bundan sonra her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum" dediği öğrenildi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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