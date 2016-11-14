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Şampiyonluktan başka düşüncem yok!

Kartal Yuvası’nda imza törenine katılan , “Beşiktaş’ta şampiyonluktan başka bir düşüncem yok” ifadesini kullandı

Şampiyonluktan başka düşüncem yok!
Beşiktaş'ın başarılı yıldızı Gökhan İnler, Ümraniye Meydan AVM Kartal Yuvası'nda bir imza günü düzenlendi. Burada soruları cevaplayan Gökhan İnler, "Ha- yalini kurduğum camiaya geldim. Şampiyonluktan başka bir düşüncem yok" dedi.

GRUPTAN ÇIKARIZ
Taraftarların ilgisinden çok memnun olduğunu vurgulayan Gökhan İnler, "Ocak ayı sonuna kadar zorlu maçlarımız var. Herkesin bu maç programına hazır olması gerekir. Hedefimiz her maçı kazanmak. Napoli karşısında 4 puan almamız önemliydi. Hedefimiz kalan maçları kazanarak gruptan çıkmak"dedi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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