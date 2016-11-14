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O maçta oynamalıyım

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray’a karşı oynayamayacak olan “Beşiktaş’a karşı oynamalıyım. Yoğun tedavi oluyorum” diye konuştu.

O maçta oynamalıyım
1 yıl aranın ardından Hollanda Milli Takımı'na çağrılan ancak Belçika ile oynanan hazırlık maçında arka adalesinden sakatlanan Jeremain Lens, Galatasaray derbisini kaçıracak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

2. KEZ SAKATLANDI
Arka adalesinde yırtık tespit edilen Hollandalı futbolcu, "Bu derbiyi bekliyordum. Ama büyük şanssızlık yaşadım. Şimdiki hedefim Beşiktaş derbisine yetişmek. O maçta mutlaka oynamalıyım. Yoğun bir tedavi süreci geçiriyorum" dedi. Jeremain Lens, bu sezon 2. kez adale sakatlığı yaşadı.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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