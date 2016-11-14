O maçta oynamalıyım

1 yıl aranın ardından Hollanda Milli Takımı'na çağrılan ancak Belçika ile oynanan hazırlık maçında arka adalesinden sakatlanan Jeremain Lens, Galatasaray derbisini kaçıracak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.



2. KEZ SAKATLANDI

Arka adalesinde yırtık tespit edilen Hollandalı futbolcu, "Bu derbiyi bekliyordum. Ama büyük şanssızlık yaşadım. Şimdiki hedefim Beşiktaş derbisine yetişmek. O maçta mutlaka oynamalıyım. Yoğun bir tedavi süreci geçiriyorum" dedi. Jeremain Lens, bu sezon 2. kez adale sakatlığı yaşadı.