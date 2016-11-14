O maçta oynamalıyım

1 yıl aranın ardından HollandaMilli Takımı'na çağrılanancak Belçika ile oynanan hazırlıkmaçında arka adalesindensakatlanan Jeremain Lens,Galatasaray derbisini kaçıracakolmanın üzüntüsünü yaşıyor.
2. KEZ SAKATLANDI
Arka adalesinde yırtık tespit edilen Hollandalı futbolcu, "Bu derbiyi bekliyordum.Ama büyük şanssızlık yaşadım.Şimdiki hedefim Beşiktaşderbisine yetişmek.O maçta mutlaka oynamalıyım.Yoğun bir tedavi sürecigeçiriyorum" dedi. JeremainLens, bu sezon 2. kez adale sakatlığı yaşadı.
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