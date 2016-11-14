Yol Durumu
  1. F.Bahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle
  2. Wenger’in gözü Kjaer’de

Lazio ve ’dan Romero’ya kanca

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Paraguaylı 10 numara için iki İtalyan kulübünün devrede olduğu ifade edildi

Lazio ve Fiorentina’dan Romero’ya kanca
Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Oscar Romero başarılı performansıyla İtalyan kulüplerinin de dikkatini çekti.

FENER NE YAPACAK?
Racing formasını giyen Paraguaylı 10 numara için Lazio ve Fiorentina'nın da devreye girdiği öğrenildi. Bu gelişme, ara transferde teklif yapmayı düşünen Fenerbahçe'nin planlarını bozabilir.
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar