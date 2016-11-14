Lazio ve Fiorentina’dan Romero’ya kanca

Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Oscar Romero başarılı performansıyla İtalyan kulüplerinin de dikkatini çekti.



FENER NE YAPACAK?

Racing formasını giyen Paraguaylı 10 numara için Lazio ve Fiorentina'nın da devreye girdiği öğrenildi. Bu gelişme, ara transferde teklif yapmayı düşünen Fenerbahçe'nin planlarını bozabilir.