Kaptan Volkan’dan balık sözü

Fenerahçe takım kaptanı Volkan Demirel, Galatasaray'ı yenmeleri halinde takım arkadaşlarına balık ziyafeti çekme sözü verdi. A Milli Takım'ın Kosova'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı sarı-lacivertli oyuncularla birlikte izleyen Volkan'ın, "Biz de pazar günü Kadıköy'deki derbiyi kazanalım, hep beraber güzel bir balık ziyafeti çekelim. Siz golleri atın yeter, kimsenin elini cebine sokturmam" dediği öğrenildi. Volkan Demirel son haftalardaki formuyla da Fenerbahçe'nin dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.