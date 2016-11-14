Yol Durumu
  1. Kadıköy’de inanılmaz üstünlük!
  2. Advocaat’tan imha planı

Kaptan Volkan’dan balık sözü

Kaptan Volkan’dan balık sözü
Fenerahçe takım kaptanı Volkan Demirel, Galatasaray'ı yenmeleri halinde takım arkadaşlarına balık ziyafeti çekme sözü verdi. A Milli Takım'ın Kosova'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı sarı-lacivertli oyuncularla birlikte izleyen Volkan'ın, "Biz de pazar günü Kadıköy'deki derbiyi kazanalım, hep beraber güzel bir balık ziyafeti çekelim. Siz golleri atın yeter, kimsenin elini cebine sokturmam" dediği öğrenildi. Volkan Demirel son haftalardaki formuyla da Fenerbahçe'nin dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar