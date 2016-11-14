Kaptan Volkan’dan balık sözü

Fenerahçe takım kaptanı Volkan Demirel, Galatasaray'ı yenmeleri halinde takım arkadaşlarına balık ziyafeti çekme sözü verdi. A Milli Takım'ınKosova'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı sarı-lacivertli oyuncularla birlikte izleyen Volkan'ın, "Biz depazar günü Kadıköy'deki derbiyikazanalım, hep beraber güzel birbalık ziyafeti çekelim. Siz golleriatın yeter, kimsenin elini cebinesokturmam" dediği öğrenildi. VolkanDemirel son haftalardaki formuyla da Fenerbahçe'nin dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.