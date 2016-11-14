Kadıköy’de inanılmaz üstünlük!

Kadıköy'de Galatasaray'a 1999 yılından bu yana yenilmeyen Fenerbahçe pazar günkü derbinin de favorisi... 2000'li yıllarda ezeli rakibine karşı sahasında büyük bir üstünlük kuran sarı- lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan son 17 maçın 13'ünü kazanırken, 4'ünde ise berabere kaldı. Kanarya, ezeli rakibine yüzde 76.47'lik bir galibiyet oranı tutturdu.