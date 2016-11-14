Devre arasında mutlaka bir 10 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündem giderek ısınıyor... Birçok önemli ismi listesine alan Sarı-Lacivertliler'de yeniden Jose Sosa sesleri yükselmeye başladı. Fenerbahçe yönetimi her seferinde yalanlasa da sezon başında olaylı bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılarak Milan'a giden Arjantinli yıldız için çok önemli bir adım attı. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertli yönetim, Sosa'nın menajeri Flavio Bilardo ile görüşerek ilk teması sağladı. Yönetim önümüzdeki hafta Milano'ya giderek hem Bilardo hem de Milan kulübünün yetkilileri ile bir araya gelmeyi planlıyor. Fenerbançe'nin hedefi Sosa'yı sezon sonuna kadar kiralamak, ardından performansa göre yeniden masaya oturmak.



ÜLKESİ ARJANTİN'DEN TEKLİFLER ALIYOR

Geçen sezon gösterdiği müthiş performansla Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki kilit faktörlerden biri olan Jose Sosa, büyük umutlarla gittiği Milan'da aradığını bulamadı. Şu ana kadar ligde 5 maçta oynayabilen ve sadece 234 dakika sahada kalabilen 31 yaşındaki Sosa gol veya asist üretemedi. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, teknik direktör Vincenzo Montella ile ters düşen Arjantinli yıldız kesin olarak takımdan ayrılacak. Sosa'ya ülkesinden de cazip teklifler var.