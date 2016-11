İşte o isimler

Fatih Terim'in Kosova maçında yaptığı flaş açıklamaların yankıları hala sürüyor. Türkiye Futbol Direktörü'nün maç sonrasında, "Kendi arkadaşlarına iş bulup kendisine de pozisyon bulur mu diye uğraşan insanlar var. Benim yanımda ceketinin düğmesini açamayanlar, bakıyorum baya bir babayiğit olmuşlar. Herkes bir görevin başında olur ama böyle çok aleni düşmanlık yaparak hoş bunların düşmanlığından da ne olur" diye kastettiği kişilerin Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber olduğu öne sürüldü.



RAHATSIZ OLDU!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in bir süreden beri Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber'in kendisi hakkında yaptığı olumsuz yorumlardan çok rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı. Bu nedenle her iki isme karşı tepkili olan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Kosova ile Antalya'da oynanan karşılaşma sonrasında özellikle Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber'i hedef alarak bu sözleri söylediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.



RÜŞTÜ REÇBER'DEN AĞIR ELEŞTİRİLER

Rüştü Reçber, Hürriyet gazetesindeki köşesinde Terim'i yerden yere vurdu. Reçber, "Kendi başarısızlığını bu gencecik çocuklara yüklemiş biriyle tekrar aynı ortamda bulunmanın verdiği ızdırabı tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok. Ama bir gerçek var ki böyle ortamların sonunda atılan gollerden sonra yedek kulübesine gidilmiyorsa bu evlilik başlamadan bitmiştir. Milli Takım'da ayrılıklar olmak zorundadır. Bu ayrılıkların kimler tarafından olacağını yakında göreceğiz" dedi.