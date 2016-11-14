İşte o isimler

Fatih Terim'in Kosovamaçında yaptığı flaş açıklamalarınyankıları hala sürüyor. TürkiyeFutbol Direktörü'nünmaç sonrasında, "Kendi arkadaşlarınaiş bulup kendisine depozisyon bulur mu diye uğraşaninsanlar var. Benim yanımda ceketinindüğmesini açamayanlar,bakıyorum baya bir babayiğitolmuşlar. Herkes bir görevinbaşında olur ama böyle çokaleni düşmanlık yaparak hoşbunların düşmanlığından dane olur" diye kastettiği kişilerinOğuz Çetin ve Rüştü Reçberolduğu öne sürüldü.
RAHATSIZ OLDU! Türkiye Futbol DirektörüFatih Terim'in bir süredenberi Oğuz Çetin ve RüştüReçber'in kendisi hakkındayaptığı olumsuz yorumlardançok rahatsızlık duyduğu ortayaçıktı. Bu nedenle her ikiisme karşı tepkili olan TürkiyeFutbol Direktörü Fatih Terim'inKosova ile Antalya'daoynanan karşılaşma sonrasındaözellikle Oğuz Çetin ve RüştüReçber'i hedef alarak bu sözlerisöylediği gelen bilgiler arasındayer alıyor.
RÜŞTÜ REÇBER'DENAĞIR ELEŞTİRİLER Rüştü Reçber, Hürriyet gazetesindeki köşesinde Terim'i yerden yere vurdu. Reçber, "Kendi başarısızlığını bu gencecik çocuklara yüklemiş biriyle tekrar aynı ortamda bulunmanın verdiği ızdırabı tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok. Ama bir gerçek var ki böyle ortamların sonunda atılan gollerden sonra yedek kulübesine gidilmiyorsa bu evlilik başlamadan bitmiştir. Milli Takım'da ayrılıklar olmak zorundadır. Bu ayrılıkların kimler tarafından olacağını yakında göreceğiz" dedi.
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