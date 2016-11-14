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İlk hedef Kaan Ayhan

Trabzonspor ara transfer için çalışmalarını sürdürürken listesnie Fortuna Düsseldorf’ta oynayan Kaan Ayhan’ı aldı. 22 yaşındaki star için düğmeye basıldı.

İlk hedef Kaan Ayhan
Trabzonspor ara transfer için çalışmalarını sürdürürken listeye Serdar Taşçı'nın ardından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan girdi. Takıma direkt katkı yapacak oyuncuları isteyen Bordo-Mavili yönetimin başarılı savunma oyuncusu için düğmeye bastığı öne sürüldü.

SERDAR TAŞÇI ARTIK ÇOK ZOR
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın çok beğendiği Kaan Ayhan'ın en kötü olasılıkla kiralanmasının gündemde olduğu belirlendi. Bu arada bir süredir gündemde olan Serdar Taşçı'nın transferinin ekonomik durumlardan dolayı gerçekleşmesinin zor olduğu ancak yine de gereken hamlelerin yapılacağı öğrenildi.
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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