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Hukuk tanımıyorlar!

seçimine bir gün kala ‘Oy versinler’ diye usulsüz olarak toplu üye alımı yapan TSYD Başkanı Tongsir için Naci Arkan, “İstanbul Şube’nin onayı olmadan önüne geleni üye yaptılar. Bu hukuksuzluğa dur denmeli”

Hukuk tanımıyorlar!
TSYD'de yarın çok önemli bir seçim var.. Seçime saatler kala gündeme damgasını TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in son 15-20 günde yaptığı 300-350 usulsüz üye damga vurdu. Konuyla ilgili olarak TSYD Başkanı adayı Naci Arkan ve ekibi, konuyu ilgili makamlara taşıdı. Tongsir hakkında çok sayıda suç duyurusu yapıldı. Başkan adayı Arkan, şunları söyledi: Basın dışındaki bazı kişilerin üye yapıldığını duyuyoruz. Ayrıca üyelikler, tüzükte belirtildiği gibi şubeler ve temsilcilikler üzerinden geçerek yapılır. Bilhassa İstanbul Şube'yi hiçe sayarak, 24 Ekim'de tüm listelerin şubelere teslim edilmesi gerekirken, düne kadar üye kaydına devam ederek, hukuksuzluğa imza atmıştır" dedi.

2. KEZ SAKATLANDI
Arkan göreve neden talip olduklarını da şu satırlarla özetledi: Eşinin iki büyük kazaya karışmış arabasını derneğe satan, olay ortaya çıktığında "Pardon" diyerek işi düzelttiğini zanneden bir zihniyet var. 53 yıllık logomuzu "çalınma" diyerek beğenmeyen, onun yerine sağdan soldan toplama bir logoyu devrimcilik olarak niteleyen ama o logoda Türk Bayrağını kaldıran bir zihniyete "yanlışsınız" demek ve de eski logomuzu geri getirmek için biz göreve talip olduk.

GÖREVE HAZIRIZ!
53 yıllık tarihinde, hiçbir yönetici dernekte maaşlı çalışmazken, son dönemde genel sekretere maaş bağlanması yetmiyormuş gibi, eşine de avukatlık ücreti ödenmesine dur demek için göreve hazırız tekrar. 15 Temmuz gecesi tankların önüne bedenlerini siper eden milliyetçi insanlarla alay edercesine "Bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar" diyenlerin vicdansızlıklarına son vermek için göreve hazırız tekrar. Sahalarda darp edilen, kulüp başkanları tarafından aşağılanan üyelerimize sahip çıkmaktansa, sessizliği tercih edip "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" üçgenine sığınan anlayışa "yanlışsınız" demek için göreve hazırız tekrar...


İşte İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın İstanbul Valililiği'ne ve başvuru yapan Ankara TSYD Başkanı'na gönderdiği dilekçe. Dilekçede iddialar için cevap verilmesi istenmekte.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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