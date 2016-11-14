Hukuk tanımıyorlar!

TSYD seçimine bir gün kala ‘Oy versinler’ diye usulsüz olarak toplu üye alımı yapan TSYD Başkanı Tongsir için Naci Arkan, “İstanbul Şube’nin onayı olmadan önüne geleni üye yaptılar. Bu hukuksuzluğa dur denmeli”
TSYD'de yarın çok önemli bir seçim var.. Seçime saatler kala gündeme damgasını TSYD Başkanı OğuzTongsir'in son 15-20 günde yaptığı 300-350 usulsüz üye damga vurdu. Konuyla ilgili olarak TSYD Başkanı adayı Naci Arkan ve ekibi, konuyu ilgili makamlara taşıdı. Tongsir hakkında çok sayıda suç duyurusu yapıldı. Başkan adayı Arkan, şunları söyledi: Basın dışındaki bazı kişilerin üye yapıldığını duyuyoruz. Ayrıca üyelikler, tüzükte belirtildiği gibi şubeler ve temsilcilikler üzerinden geçerek yapılır. Bilhassa İstanbul Şube'yi hiçe sayarak, 24 Ekim'de tüm listelerin şubelere teslim edilmesi gerekirken, düne kadar üye kaydına devam ederek, hukuksuzluğa imza atmıştır" dedi.
2. KEZ SAKATLANDI Arkan göreveneden talip olduklarınıda şusatırlarla özetledi:Eşinin ikibüyük kazaya karışmışarabasınıderneğe satan, olay ortayaçıktığında "Pardon" diyerekişi düzelttiğini zannedenbir zihniyet var. 53yıllık logomuzu "çalınma" diyerekbeğenmeyen, onun yerine sağdansoldan toplama bir logoyu devrimcilikolarak niteleyen ama o logodaTürk Bayrağını kaldıran bir zihniyete"yanlışsınız"demek ve deeski logomuzugerigetirmekiçin biz görevetalipolduk.
GÖREVE HAZIRIZ!
53 yıllık tarihinde, hiçbir yönetici dernekte maaşlı çalışmazken, son dönemde genel sekretere maaş bağlanması yetmiyormuş gibi, eşine de avukatlık ücreti ödenmesine dur demek için göreve hazırız tekrar. 15 Temmuz gecesi tankların önüne bedenlerini siper eden milliyetçi insanlarla alay edercesine "Bu millet5 lira için gelin arabasınınönüne atlar"diyenlerin vicdansızlıklarınason vermek içingöreve hazırız tekrar. Sahalarda darp edilen, kulüp başkanları tarafından aşağılanan üyelerimize sahip çıkmaktansa, sessizliği tercih edip "Görmedim, duymadım,bilmiyorum" üçgenine sığınananlayışa "yanlışsınız" demek için göreve hazırız tekrar...
İşte İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın İstanbul Valililiği'neve başvuru yapan Ankara TSYD Başkanı'na gönderdiği dilekçe.Dilekçede iddialar için cevap verilmesi istenmekte.
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