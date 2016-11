Hedefteki ikili Olcay&Kerim

Beşiktaş' ın Alkmaar ile oynadığı özel maçta aldığı 4-1'lik yenilgi moralleri bozdu. Şenol Güneş'in bu maçta yer verdiği genç futbolculara fazla yüklenmediği ancak performansından memnun kalmadığı Olcay Şahan ve Kerim Frei'ye büyük tepki gösterdiği öğrenildi. Güneş'in Kerim Frei'ye, "Yedek kaldığın ya da takıma giremediğin için sürekli sitemde bulunuyorsun. Bunları konuşacağına Alkmaar maçında verdiğim şansı kullansaydın. Hiçbir varlık gösteremedin. Senden geçen sezondan beri büyük beklentilerim vardı. Ancak sen futbolunu geliştireceğine daha da aşağıya iniyorsun. Bu halinle bu takımda oynayamazsın. Bana mücadele eden, savaşan ve takım oyunu oynayan oyuncu lazım" dediği öne sürüldü.



KERİM FREİ'Yİ BAŞAKŞEHİR ÇOK İSTİYOR

Güneş' in Olcay Şahan'ı ise "Böyle maçları fırsata çevirmen gerekir. Bu sezon seni tanıyamadım. Neden yedek kaldığını sorgulaman gerekir. Alkmaar karşısında beklenen çizginin çok altındaydın" diyerek azarladığı ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin Kerim Frei'yi devre arasında kesin olarak kiralık göndereceği ortaya çıktı. Bu oyuncuyu Başakşehir'in ısrarla istediği biliniyor. Olcay Şahan hakkında ise ilk yarının sonunda net bir karar verileceği belirlendi.



UTKU'YA BÜYÜK DESTEK

Alkmaar ile oynanan özel maçta kalesinde 4 gol gören kaleci Utku'ya Şenol Güneş'in moral verdiği öğrenildi. Güneş'in, "Senden çok memnunum. Yediğin gollere takılma. Her kaleci gol yer. Çalışmalarına devam et" dediği öne sürüldü.