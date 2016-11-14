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Gözden düşen Wiel’in menajeri geliyor

Hollandalı futbolcunun menajeri Mino Raiola, İstanbul’a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle görüşecek

Gözden düşen Wiel’in menajeri geliyor
Yaptığı disiplinsiz hareketler nedeniyle teknik direktör Dick Advocaat ile sorunlar yaşayan Gregory van der Wiel'in geleceği merak konusu... Hollandalı yıldızın menajeri Mino Raiola'nun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturması bekleniyor. Mino Raiola'nın şartların bu şekilde devam etmesi durumunda ayrılık kararı almak istediği iddia ediliyor. Bu konuda Başkan Aziz Yıldırım'ın tutumu belirleyici olacak.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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