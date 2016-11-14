Gözden düşen Wiel’in menajeri geliyor

Yaptığı disiplinsiz hareketler nedeniyle teknik direktör Dick Advocaat ile sorunlar yaşayan Gregory van der Wiel'in geleceği merak konusu... Hollandalı yıldızın menajeri Mino Raiola'nun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturması bekleniyor. Mino Raiola'nın şartların bu şekilde devam etmesi durumunda ayrılık kararı almak istediği iddia ediliyor. Bu konuda BaşkanAziz Yıldırım'ın tutumu belirleyici olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.