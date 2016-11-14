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Beşiktaş Tolgay ile masaya oturuyor

Yönetimin hedefi, birçok teklif alan Tolgay’ın sözleşmesini uzatmak...

Beşiktaş Tolgay ile masaya oturuyor
Bu sezon gösterdiği başarılı performans sonrasında birçok Avrupa kulübünün transfer listesine giren Tolgay Arslan için Beşiktaş yönetimi düğmeye basıyor... Siyah-Beyazlılar devre arasında yıldız futbolcu ile masaya oturarak sözleşmesini uzatmaya çalışacak. Tolgay'ın Beşiktaş'la 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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