Beşiktaş Tolgay ile masaya oturuyor

Bu sezon gösterdiği başarılı performans sonrasında birçok Avrupa kulübünün transfer listesine giren Tolgay Arslan için Beşiktaş yönetimi düğmeye basıyor... Siyah-Beyazlılar devre arasında yıldız futbolcu ile masaya oturarak sözleşmesini uzatmaya çalışacak. Tolgay'ın Beşiktaş'la 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.