Beşiktaş filede çok farklı: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Halkbank'ı 3-0 yendi. 83 dakika süren karşılaşmada ev sahibi Beşiktaş karşılaşmanın setlerini 29-27, 25-16, 25-21 ile aldı. Fenerbahçe ise İdmanocağını deplasmanda 3-0'la geçti. Sarı-Lacivertliler maçın setlerini 15-25, 20-25 ve 19-25'lik sonuçlarla aldı. Bursa Belediye de deplasmanda Seramiksan'ı 3-1 yendi.