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Beşiktaş filede çok farklı: 3-0

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, güçlü Halkbank’ı 3-0’la geçti.

Beşiktaş filede çok farklı: 3-0
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Halkbank'ı 3-0 yendi. 83 dakika süren karşılaşmada ev sahibi Beşiktaş karşılaşmanın setlerini 29-27, 25-16, 25-21 ile aldı. Fenerbahçe ise İdmanocağını deplasmanda 3-0'la geçti. Sarı-Lacivertliler maçın setlerini 15-25, 20-25 ve 19-25'lik sonuçlarla aldı. Bursa Belediye de deplasmanda Seramiksan'ı 3-1 yendi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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