Bayanlar derbisi Fenerbahçe’nin

Bayanlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 66-47 mağlup etti. Maçın tamamına yakınını önde götüren Sarı-Lacivertli ekipte Jantel Levarder 20 sayı, 13 ribauntla yıldızlaştı. Verameyenka da 14 sayı, 7 ribauntla oynarken, kaptan Birsel Vardarlı 12 sayı, 5 ribaunt ve 7 asist ile dikkat çekti.



BELLONA AGÜ KAZANDI...

Dün alınan diğer sonuçlar: Adana ASKİ-Bellona AGÜ: 47-66, Hatay BŞB-Canik Bld: 84-57, MBK Doğuş Hast-Yakın Doğu Ünv: 55-82.