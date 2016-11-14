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Bayanlar derbisi ’nin

Bayanlar Basketbol Ligi’nde Beşiktaş’ı 66-47 yenen namağlup ünvanını devam ettirdi

Bayanlar derbisi Fenerbahçe’nin
Bayanlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 66-47 mağlup etti. Maçın tamamına yakınını önde götüren Sarı-Lacivertli ekipte Jantel Levarder 20 sayı, 13 ribauntla yıldızlaştı. Verameyenka da 14 sayı, 7 ribauntla oynarken, kaptan Birsel Vardarlı 12 sayı, 5 ribaunt ve 7 asist ile dikkat çekti.

BELLONA AGÜ KAZANDI...
Dün alınan diğer sonuçlar: Adana ASKİ-Bellona AGÜ: 47-66, Hatay BŞB-Canik Bld: 84-57, MBK Doğuş Hast-Yakın Doğu Ünv: 55-82.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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