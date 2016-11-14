Yol Durumu
  1. Beşiktaş Tolgay ile masaya oturuyor

Aslan’a sürpriz sambacı

23 yaşındaki genç stoper için son kararı teknik patron Jan Riekerink verecek

Aslan’a sürpriz sambacı
Devre arasında Aurelien Chedjou'yu göndererek stoper transferi yapmayı düşünen Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi... Sarı-Kırmızılı kulübün scout ekibinin Brezilya'nın Vasco de Gama takımında forma giyen Luan Teixeira'yı önerdiği ortaya çıktı. Bu sezon Brezilya 2. Ligi'nde mücadele eden Vasco formasıyla 17 maça çıkan ve 5 de gol atma başarısı gösteren 23 yaşındaki futbolcu 1.86 boyunda. Brezilya Milli Takımı'nın altyapı kategorilerinde de oynayan 'nın kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bonservis bedeli 3.5 milyon Euro olan yıldız futbolcu için son kararı teknik direktör Jan Riekerink verecek. Hollandalı hoca raporunu 10 gün içinde yönetime sunacak.
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar