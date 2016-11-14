Aslan’a sürpriz sambacı

Devre arasında Aurelien Chedjou'yu göndererek stoper transferi yapmayı düşünen Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi... Sarı-Kırmızılı kulübün scout ekibinin Brezilya'nın Vasco de Gama takımında forma giyen Luan Teixeira'yı önerdiği ortaya çıktı. Bu sezon Brezilya 2. Ligi'nde mücadele eden Vasco formasıyla 17 maça çıkan ve 5 de gol atma başarısı gösteren 23 yaşındaki futbolcu 1.86 boyunda. Brezilya Milli Takımı'nın altyapı kategorilerinde de oynayan Luan Teixeira'nın kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bonservis bedeli 3.5 milyonEuro olan yıldız futbolcu için son kararı teknik direktör Jan Riekerink verecek. Hollandalı hoca raporunu 10 gün içinde yönetime sunacak.
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