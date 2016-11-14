Advocaat’tan imha planı

Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve adım adım zirveye yaklaşan Fenerbahçe, hafta sonunda oynacağı Galatasaray derbisi öncesinde teknik patron Dick Advocaat, stratejisini belirlemiş durumda. Advocaat'ın ilk planı skor üstünlüğünü ele geçirip rakibi iyice baskı almak. Seyircinin müthiş desteği ile birlikte ilk 20 dakikada pres yapmayı planlayan Advocaat, 90 dakika boyunca pres olmayacağını bildiği için hücum presin olmadığı dönemde top rakipteyken takım halinde topun arkasına geçilip Galatasaray'ın pas bağlantıları kesilecek ve kapılacak toplarla kontradan gol aranacak. Hatlar arasında kopukluğun olmaması ise temel prensip olacak. Galibiyet serisinin sırrı da zaten buydu.



JEREMAIN LENS'İN YERİNE 2 ADAY VAR

Fenerbahçe'nin savunma bekleri olan Hasan Ali Kaldırım ve Şener Özbayraklı hücuma sırayla çıkacaklar. Bu sayede savunma güvenliği de maksimuma çıkacak. Sarı kart cezalısı Mehmet Topal'ın yerine Neustadter forma giyecek. Sakat Lens'in yerine ise Alper Potuk ya da Moussa Sow oynayacak. Aatıf'ın forvet arkası oynaması ise kesin gibi. Tek santrfor olarak RVP en şanslı aday.