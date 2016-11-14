5 İngiliz’i peşine taktı

Galatasaray forması altında bu sezon müthiş bir performans sergileyen Armindo Bruma transferin en büyük gözdelerinden biri oldu... Portekizli genç yıldızın menajeri Catio Balde geçtiğimiz günlerde Ada basınına yaptığı açıklamada, Bruma'ya İngiltere'den ilgi olduğunu söylemiş fakat kulüp ismi vermekten kaçınmıştı... Ada basını dün yaptığı haberlerde, Balde'nin açıklamalarını referans olarak gösterdi ve Bruma ile ilgilenen kulüpleri açıkladı. Çıkan haberlere göre yıldız futbolcu ile en yakından ilgilenen kulüp şu anda Manchester United... Portekizli teknik adam Jose Mourinho yaklaşık iki yıldır Armindo Bruma'nın gelişimini takip ediyor.
YÖNETİM OCAK'TA GİTMESİNE KARŞI Manchester United'ın dışında Arsenal, Chelsea, TottenhamHotspur ve West HamUnited da Bruma'yı göz hapsine almış durumda... Genç yıldızı gündemine alan İngiliz kulüplerinin devre arasında Galatasaray'la ilk teması sağlaması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Bruma'yı ara transferde satmayı kesinlikle düşünmüyor. Fakat 20milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda yönetimin bu katı tavrını sürdürüp sürdürmeyeceği merakla bekleniyor.
YENİ SÖZLEŞMEYE KARŞI ÇIKIYOR Bruma'nın menajeri Catio Balde, Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme çağrılarına şu ana kadar yanıt vermedi. Balde, Portekizli yıldızın bir İngiliz kulübüne transfer olması gerektiğini düşünüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.