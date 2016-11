Türkiye'nin Kosova'yı 2-0 yenerek grupta ilk galibiyeti almasının ardından Terim'in affettiği oyuncularla ilgili olarak, "Onları kadroya gönüllü almadım" demesi yeni bir tartışma konusu yarattı. Takvim yazarları İlker Yağcıoğlu, Evren Turhan ve Oktay Derelioğlu, "2018 için bu kırgınlık bitmeli" görüşünde birleşti. Yazarlarımız bundan sonrası için yol gösterirken düşüncelerini de aktardılar. İşte yazarların görüşleri:



İLKER YAĞCIOĞLU: KIRGINLIKLAR MUTLAKA ORTADAN KALKMALI

Bu açıklamalar bu soğukluğun giderilmesine yardımcı olacaktır. Tabii ki bir kırgınlık yaşandı. Bunun bir anda ortadan kalkması mümkün değil. Ama ben en zor kısmın atlatıldığını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte her şey yoluna girecek ve bu kırgınlıklar ortadan kalkacaktır. Terim maçtan son derece samimi açıklamalar yaparak içindekini döktü. Bu açıklamaları sakin yapması da son derece doğruydu.



EVREN TURHAN: ORTADA MİLLİ DAVA VARSA DARGINLIK OLMAZ

Fatih hoca ilk kez bu kadar açık konuştu. Eski bir futbolcu olduğum için o diyalogları bilirim. Sonuçta bir kırgınlıklar olmuş. Ama olay milli forma olunca her şey değişiyor. Araya da Emre'nin girmesi hocayı bu karara itti. Her futbolcu hocayı ya da hoca futbolcuları sevmek zorunda değildir. Ama belirli duygular varken ister istemez bir araya gelmek zorundasın. 2018 için kırgınlık mutlaka sona ermelidir.



OKTAY DERELİOĞLU: KÜSKÜNLÜĞE SON VERİP TEK YUMRUK OLMALI

Terim'in "Gönülden almadım" demesi, "Ben bu oyuncuları baskıyla aldım" demektir. Bu da Fatih Terim karakterine yakışmıyor. Baskıyla alıyorsan o zaman istifa edeceksin. O zaman yaptığın işin bir anlamı yok. Terim rahatsızlığını belirtiyor ama bunu belirtirken kendi söylemleriyle kendini yaralıyor. Böyle gitmez. Bu küskünlük son ermeli ve 2018 için tek yumruk olunmalıdır.