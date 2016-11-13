Yönetimden para dopingi

G.Saray Yönetimi, Başakşehir maçından önce futbolcuların alacaklarının yarısını hesaplarına yatırmıştı. Kalan borcun da bu hafta içinde oyuncuların hesaplarına yatırılacağı öğrenildi. Bu paranın yaklaşık 5 milyon dolar olduğu bildirildi. Böylece Galatasaraylı futbolcular derbiye moralli çıkacak. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolculara yaklaşık 3 aydır ödeme yapmıyordu. Başta yabancı futbolcular olmak üzere herkes ciddi rahatsızlık içindeydi.
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