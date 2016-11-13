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Yönetimden para dopingi

Başakşehir maçı öncesi futbolculara ödeme yapan G.Saray Yönetimi, önümüzdeki hafta da kalan borcu temizleyecek

Yönetimden para dopingi
G.Saray Yönetimi, Başakşehir maçından önce futbolcuların alacaklarının yarısını hesaplarına yatırmıştı. Kalan borcun da bu hafta içinde oyuncuların hesaplarına yatırılacağı öğrenildi. Bu paranın yaklaşık 5 milyon dolar olduğu bildirildi. Böylece lı futbolcular derbiye moralli çıkacak. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolculara yaklaşık 3 aydır ödeme yapmıyordu. Başta yabancı futbolcular olmak üzere herkes ciddi rahatsızlık içindeydi.
Etiketler:
  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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