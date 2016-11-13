Usulsüz üye alımında skandal büyüyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurulu’na asyılı günler kala derneğe usulsüz üye alımı ile ilgili İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği’nden konunun incelenmesini itsedi. Gözler, İstanbul Valiliği ve Dernekler Masası’na çevrildi.
Türkiye Spor Yazarları DerneğiOlağanüstü Genel Kurulu'na sayılıgünler kala patlak veren usulsüz üyeskandalı gittikçe büyüyor. İçişleri BakanlığıDernekler Dairesi Başkanlığı'nıngelen şikayetler üzerine İstanbul Valiliği'neönemli bir yazı yazdığı ortaya çıktı. 1 Kasım2016 tarihli ve Yılmaz Doruk (Bakan adınaDernekler Dairesi Başkanı) imzalı gönderilen dilekçedevaliliğe söz konusu usulsüz üye alımıylailgili iddiaların değerlendirilmesi ve hem şikayetçiolan tarafa hem de bakanlığa bilgi verilmesiistendi. Söz konusu yazıda, "27.10.2016 tarihve 95 sayılı dilekçede ilinizde faaliyet gösterdiğibelirtilen 'Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği'hakkında çeşitli iddialar bulunmaktadır. Söz konusudilekçenin valiliğinizce (İstanbul) incelenmesinive gereğinin yapılmasını rica ederim" ifadeleri dikkatçekti. Oğuz Tongsir yönetiminin iddialara göre son15 günde yaklaşık 300-350 kişiyi üye yaparak seçimlerdeoy kullandırmayı planladığı bildirildi. Başkanadayı Naci Arkan konuyla ilgili olarak "İstanbulŞubesi by-pass yapılarak kimsenin kimseyi bilmedenciddi bir üye alımı var. Son 15 günde bu rakam 300'üaştı. Bu kişiler 15 Kasım'da oy kullanmaları halindesuça iştirak etmiş olacaklardır. Hem savcılığına hemİçişleri Bakanlığı'na hem de İstanbul Valiliği'ne başvurdukgelişmeleri takip ediyoruz" dedi.
CUMHURBAŞKANI 'NAHAKARETTEN SUÇ DUYURUSU Ankara'da yaşayan iki sporsever, Twitter paylaşımlarında "Cumhurbaşkanı'na hareket ettiği" iddiasıyla TSYD Başkanı OğuzTongsir hakkında suç duyurusunda bulundu. ÖnderGökçekaya ve Serdar Gümüşçivi isimli iki sporsever Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri suç duyurusu dilekçesinde, TSYD Başkanı Tongsir'in Twitter hesabından çeşitli zamanlarda yaptığı paylaşımları delil olarak sundu. Tongsir'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tankların önüne geçen vatandaşları küçük düşürdüğünü belirten Gökçekaya, "Tongsir 'Tankın önüne nasıl atlamışlarmış? Yahu bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar. Devleti için tank mank vız gelir' paylaşımıyla yüce Türk milletine haraket etmiş ve aşağılamıştır" dedi.
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