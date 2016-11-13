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Usulsüz üye alımında skandal büyüyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurulu’na asyılı günler kala derneğe usulsüz üye alımı ile ilgili İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği’nden konunun incelenmesini itsedi. Gözler, İstanbul Valiliği ve Dernekler Masası’na çevrildi.

Usulsüz üye alımında skandal büyüyor
Türkiye Spor Yazarları Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'na sayılı günler kala patlak veren usulsüz üye skandalı gittikçe büyüyor. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın gelen şikayetler üzerine İstanbul Valiliği'ne önemli bir yazı yazdığı ortaya çıktı. 1 Kasım 2016 tarihli ve Yılmaz Doruk (Bakan adına Dernekler Dairesi Başkanı) imzalı gönderilen dilekçede valiliğe söz konusu usulsüz üye alımıyla ilgili iddiaların değerlendirilmesi ve hem şikayetçi olan tarafa hem de bakanlığa bilgi verilmesi istendi. Söz konusu yazıda, "27.10.2016 tarih ve 95 sayılı dilekçede ilinizde faaliyet gösterdiği belirtilen 'Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği' hakkında çeşitli iddialar bulunmaktadır. Söz konusu dilekçenin valiliğinizce (İstanbul) incelenmesini ve gereğinin yapılmasını rica ederim" ifadeleri dikkat çekti. Oğuz Tongsir yönetiminin iddialara göre son 15 günde yaklaşık 300-350 kişiyi üye yaparak seçimlerde oy kullandırmayı planladığı bildirildi. Başkan adayı Naci Arkan konuyla ilgili olarak "İstanbul Şubesi by-pass yapılarak kimsenin kimseyi bilmeden ciddi bir üye alımı var. Son 15 günde bu rakam 300'ü aştı. Bu kişiler 15 Kasım'da oy kullanmaları halinde suça iştirak etmiş olacaklardır. Hem savcılığına hem İçişleri Bakanlığı'na hem de İstanbul Valiliği'ne başvurduk gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.



İşte İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın İstanbul Valililiği'ne ve başvuru yapan Ankara TSYD'ye Başkanı'na gönderdiği dilekçe.

CUMHURBAŞKANI 'NA HAKARETTEN SUÇ DUYURUSU
Ankara'da yaşayan iki sporsever, Twitter paylaşımlarında "Cumhurbaşkanı'na hareket ettiği" iddiasıyla TSYD Başkanı Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusunda bulundu. Önder Gökçekaya ve Serdar Gümüşçivi isimli iki sporsever Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri suç duyurusu dilekçesinde, Başkanı Tongsir'in Twitter hesabından çeşitli zamanlarda yaptığı paylaşımları delil olarak sundu. Tongsir'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tankların önüne geçen vatandaşları küçük düşürdüğünü belirten Gökçekaya, "Tongsir 'Tankın önüne nasıl atlamışlarmış? Yahu bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar. Devleti için tank mank vız gelir' paylaşımıyla yüce Türk milletine haraket etmiş ve aşağılamıştır" dedi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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