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Skrtel’e İngiliz kancası

İngiliz basını Sunderland’ın istediğini yazdı.

Skrtel’e İngiliz kancası
İngiliz basını, Sunderland'in Martin Skrtel'i transfer listesine aldığını iddia etti. Teknik direktör David Moyes'in, Manchester City'den kiralanan eski Galatasaraylı Jason Denayer'in hayal kırıklığı yaratması üzerine savunmayı toparlayacak bir isim aradığı belirtilirken, İskoç hocanın gözünün Fenerbahçeli Martin Skrtel'de olduğu bildirildi.
Etiketler:
  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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