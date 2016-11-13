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Rosberg kazanırsa şampiyon olacak

Brezilya Grand Prix’sinde Rosberg kazanırsa şampiyonluğu elde edecek

Rosberg kazanırsa şampiyon olacak
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Brezilya Grand Prix'si ile sürecek. Meksika'daki son yarışı 2. sırada tamamlayan Mercedes'in Alman sürücüsü Nico Rosberg, pilotlar klasmanında takım arkadaşı Hamilton'un 19 puan önünde bulunuyor. Rosberg yarışı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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