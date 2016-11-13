Portekizli yıldız Bruma’nın peşini bırakmıyorlar

Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Armindo Bruma, Avrupa devleri tarafından paylaşılamıyor. Daha önce ManchesterUnited ve Everton gibi takımların talip olduğu genç yıldıza bu kez de Tottenham talip oldu.
İSTEYECEKLER
Bruma'nın menajeri Catio Balde yaptığı açıklamada, "Tottenham'ın çok ciddi bir teklifi var. Ocak ayı transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyorlar" dedi.
O DA ÇOK İSTİYOR
Balde, Tottenham'ın transferde yalnız olmadığını ve İngiliz takımlarının Bruma'yı kadrolarında çok istediğini belirtti. Bruma geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İngiltere'de oynamayı çok istediğini belirtmişti. G.Saray yönetim şimdilik çıkmazda.
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