Kartal Arena’da tepetaklak

BeŞİKTAŞ' tan kötü prova... Siyah-Beyazlı takım milli maç nedeniyle verilen arada Vodafone Arena'da karşılaştığı Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Rakibi önünde özellikle savunmada bariz hatalar yapan Kartal bekleneni veremezken yedek oyuncular hiç iyi sinyaller vermedi. Alkmaar maçın 15. dakikasında günün yıldızı Fred Friday'ın golüyle 1-0 mağlup duruma düştü. Bu dakikadan sonra dağınık bir görüntü veren Beşiktaş özellikle çok top kaybı yaparken etkili olamadı. Alkmaar 41'de Fred Friday'le bir gol daha bulunca soyunma odasına 2-0 önde girdi.



FRED FRIDAY DURDURULAMADI

Kartal maçın 2. yarısında da bekleneni veremezken Fred Friday 59'da bir kez daha sahneye çıkarak üstünlük sayısını 3'e çıkardı. Bu golden sonra iyice dağılan Beşiktaş 78'de Robert Mühren'le 4-0 geriye düştü. Beşiktaş karşılaşmanın 88. dakikasında Marcelo'nun golüyle farkı üçe indirdi: 1-4. Böylece Siyah-Beyazlı takım maçı 4-1 kaybederek Arena'da ilk yenilgiyi aldı.



ŞANSLARINI TEPTİLER

Beşiktaş' ta Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü Utku, Atınç, Fatih, Oğuzhan Aydoğan, Sezer, Sedat, Eslem ve Hamza gibi gençler bekleneni veremedi. Genç oyuncuların uyumsuzluğu da maç boyunca gözden kaçmadı.



TARAFTAR OLCAY'A TEPKİ GÖSTERDİ

BEşiktaş'ın Alkmaar ile oynadığı maça Olcay Şahan olayı damga vurdu. Siyah-Beyazlı takımın AZ'den yediği 2. gol sonrasında top Olcay'ın ayağına gelince Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamaya başladı. Olcay'a yapılan bu tepki devre arasına kadar sürürken bir kısım taraftar da Olcay'a sahip çıktı.