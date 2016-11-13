İstanbul’a yeni saray!

Vakıfbank'ın yeni spor salonu düzenlenen törenle açıldı. Üsküdar'da yapılan açılışa Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Mehmet Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı. Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu tip yatırımların Türkiye'de artması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın spordan geliyor olması, sporcu geçmi- şi olması da Türkiye için şanstır. Başbakanımız da sürekli bizi şevklendirip yüreklendiriyor" dedi.



HALKIMIZ DİMDİK AYAKTA DURDU

Son 14 yılda ise Türkiye'de inşa edilen spor tesisi sayısı bin 840 olduğunu söyleyen Kılıç, "15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Türk sporcuların üzerindeki sorumluluk daha da arttı. Dünya liderleri arasında en fit olan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Birçok şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek takımlarımızın ve sporcularımızın büyük sorumluluğu var. 15 Temmuz'da yaşatılmak istenen, hainlerin, gaddarların yaşatmak istedikleri bedel karşısında, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halkımız dimdik durmuş, canını feda etmiştir" dedi.





2 bin seyirci kapasiteli salonun sporcu dinlenme ve konaklama bölümlerinin yanı sıra olimpik havuzu, 2 idman salonu bulunuyor.

