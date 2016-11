İçime sinmedi ama doğrusu buydu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda, Selçuk, Burak ve Gökhan ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar: "Emre ve Arda'nın söyledikleri almam için bana kafi geldi ve ondan sonra kadroyu açıkladım. Önce Emre ile sonra Arda ile konuşmam beni tatmin etti ve kadroya aldım. Bu karar açıkcası içime sinerek verdiğim bir karar olmadı. Yaşanmışları olmamış gibi kabul edemem. Ancak hepimiz profesyoneliz ve bu kararları alabiliyoruz. Milli menfaatler bunu gerektirdi. Emre o kadar iyi niyetli, o kadar düzgün ki, ihtiyaç olursa da alırım, oynamazsa da teknik adamlığa devam etsin. Emre Belözoğlu'nun tecrübesinden de, adamlığından da faydalanacağız. Onlar bizim düşmanımız değil, onlar bu ülkenin çocukları.



OYUNUN TÜM PARÇALARI İSTİFA ÜZERİNEYDİ

Oyunun tüm parçaları (istifa) üzerineydi. Buradayım, daha yapacak çok işimiz var. Karar TFF yönetiminindir. Bunun kararını Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimi verir. Ben böyle birşey olursa çıkar söylerim zaten... Bazılarının dileği böyle olduğu için... Ben ne ima ettim ne söyledim. Şundan yapmadım. Aldın, almadın, kadroya çağırdın, kadroya çağırmadın. Allah kimseyi bizim gibi böyle maçlara çıkarmasın. Başka bir sonuç olsa da söylemeyecektim.



YANIMDA CEKETİNİN DÜĞMESİNİ AÇAMAYANLAR

İspanya maçı sonrası üzgün olduğumu söyledim. Kendime ait özür istemedim. Türk halkından özür dilensin demedim kimseye zaten ben zorla özür diletemem. Özür dilemeyenleri milli takıma almam demedim. Benim yanımda ceketinin düğmesini açamayanlar babayiğit olmuşlar. Herkes inşallah bir görevin başında olur ama böyle çok alemi düşmanlık yaparak yani gerçi bunların düşmanlığından ne olacak? Frekans ve dozu bazı şeylerin kaçtı.



CUMHURBAŞKANIMIZ BİR TALİMAT VERMEDİ

Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile talimat verdiğini söylüyorsunuz. Bu kadar olaylar varken bunları yazmak haksızlık olmuyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı bizleri her maçın ardından bu konuyla ilgili ne al ne alma diye birşey söylemedi. Bize her zaman her maç sonrası destek verdi. Sonuç olarak doğru yerde bir galibiyet aldık oyuncularımızı tebrik ederim. Yancılar ve yamaççılar twitter'dan instagramdan birşeyler yazanlar üzülmüştür.



VOLKAN DEMİREL'E AÇIK KAPI

Fatih Terim, Volkan Demirel'in sorulması üzerine, "Volkan'ın söylediklerini duydum. Volkan Demirel'i 2005'ten 2012'ye kadar kadroya çağırdım. 2008'de atıldıktan sonra da çağırdım. O zaman lobisi mi vardı? Volkan'ın söylediklerini burada olma isteğine bağlıyorum. Yalçın, tweet atmamışmıydı bizim için. Kimseye benim kastım yok. Sizin bunlara cevap vermeniz gerekiyor ama bize vuruyorsunuz. Yalçın oynamadı ama kadrodaydı Volkan da olabilir" yanıtını verdi.