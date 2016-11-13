Fener’e çifte bomba Sosa&Emre

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yarışında daha iddialı hale gelmek isteyen Fenerbahçe'de hemen her gün önemli bir gelişme yaşanıyor. Oscar Romero ve Ben Arfa ile sıcak temas halinde olan Fenerbahçe'nin adı şimdi de 2 yıldız isimle birlikte anılmaya başlandı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda belki de en önemli pay sahabi olan futbolcu olan Sosa'nın yeni kulübü Milan'da pek mutlu olmadığı Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisinden sonra menajerinin Sarı-Lacivertli kulübe mesaj gönderdiği bildirildi. 2018'e kadar Milan ile sözleşmesi bulunan Sosa için İtalyan kulübünün de sorun çıkarmayacağı ve bu yönde geçmiş beyanlarının da olduğu ifade edildi.
FENER EMRE İÇİN BAŞAKŞEHİR'İN KAPISINI ÇALACAK Diğer isim ise Fenerbahçe camiasına çok yakın bir yıldız! Lider Başakşehir'in kaptanlığını yapan Emre Belözoğlu'nun kulüple olan samimi ilişkisinin devam ettiği ve Fenerbahçe yönetiminin eski kaptanlacrı için Başakşehir yönetimiyle masaya oturmaya hazırlandığı öğrendi. Zaten Fenerbahçeli olduği bilinen Emre Belözoğlu'nun ise şimdilik sessiz kaldığı ancak iki kulübun anlaşması durumunda yeniden kadıköy'e gelmeye hazır demeyeceği belirtiliyor.
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