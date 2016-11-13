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F.Bahçe ile Beşiktaş karşı karşıya

F.Bahçe ile Beşiktaş karşı karşıya
Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Sports Arena Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Maçı TRT Spor canlı yayınlayacak. F.Bahçe ligde 3 maçı kazanırken Beşiktaş'ın ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.
  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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