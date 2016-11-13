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Ekici imzaya hazır

Başkan Muharrem Usta ve teknik patron Ersun Yanal sözleşmesinin son senesini yaşayan ile bir araya geldi. Yapılan görüşme olumlu geçti. Ekici, “Ben Trabzon’da olmaktan mutluyum” dedi.

Ekici imzaya hazır
2.5 yıldır Bordo-Mavili formayı giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici ile yeni sözleşme için ilk görüşme gercekleştirildi. Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal yıldız futbolcu ile bir araya geldi. Bu görüşmede Trabzonspor yönetimi Mehmet Ekici'ye en az 2 yıllık daha sözleşme önerirken, teknik patron Ersun Yanal da yıldız oyuncu ile birlikte çalışmaktan duyduğu keyfiyeti dile getirdi. Oldukça olumlu geçen görüşmede devre arasına kadar bir görüşme daha yapılması kararlaştırıldı.

HİÇBİR SORUNUM YOK!
Mehmet görüşmede "Burada sorunum yok. Trabzon'da yaşamaktan ve formasını giymekten mutluyum. Taraftar da beni kabullendi ve bana büyük yakınlık gösteriyor" dedi.

Yunus Emre SEL
Etiketler:
  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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