Aslan derbiye çok sıkı hazırlanıyor

Galatasaray, Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Florya Metin OktayTesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda dörder kişilik üç takım halinde tempolu maç oynandığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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