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Aslan ye çok sıkı hazırlanıyor

Aslan derbiye çok sıkı hazırlanıyor
Galatasaray, Fenerbahçe ile yapacağı maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda dörder kişilik üç takım halinde tempolu maç oynandığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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