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  1. Kilidi Yunus açtı

'a sürpriz teklif

Premier Lig devi Liverpool'un Barcelona forması giyen milli yıldızımız 'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

Arda Turana sürpriz teklif! En büyük hayaliydi...

Dış basında farklı kaynakların geçtiği haberde Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un 'ı takımda görmek istediği belirtildi. Köklü İngiliz kulübün Arda Turan için devre arasında Barcelona'nın kapısını çalması bekleniyor.

Barcelona'nın bir süredir Philippe Coutinho ile ilgisi mevcut, Liverpool'da menajer Klopp'un Coutinho'nun Katalan devine gitmesi halinde boşluğu doldurması için Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ı düşündüğü belirtildi.

'LIVERPOOL'DA OYNAMAK İSTERİM...'
Atletico Madrid'den Barcelona'ya 41 milyon euroya transfer olan Arda Turan, 2010 yılında Galatasaray forması giyerken UEFA'ya yaptığı açıklamada; "Premier Lig'de oynamak benim hayalim. Avrupa'da Liverpool'u destekliyorum. Liverpool beni hep çok etkilemiştir. Bir gün Liverpool'da oynamak isterim." sözlerini kullanmıştı.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar 18:14
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