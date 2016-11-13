Akyazı Stadı ışıl ışıl!

Trabzonspor'un yapımına devam edilen stadyumu Akyazı'da yoğun çalışma devam ediyor. Akyazı Stadı Stadyumu'nda ışıklandırma sistemi denenmeye başlandı. Işıklandırma sisteminde herhangi bir sıkıntının olmadığı bildirildi. Stadın, ligin 13. haftasındaki Adanaspor maçına hazır hale getirilmeye çalışıldığı da gelen haberler arasında.