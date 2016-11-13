15 Temmuz Şehitleri koşuyla anılıyor

Vodafone 38. İstanbul Maratonu, "15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz" sloganıyla bugün gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında maraton, yarı maraton ve 10 kilometre yarışları ile "Kahramanlar Koşusu" adı altında halk koşusu yapılacak.



887 BİN DOLAR ÖDÜL

Maratonda 28'i Türk olmak üzere 90 elit atlet koşacak. Dereceye giren sporculara 887 bin dolar ödül dağıtılacak. Toplam 42 bin 195 metre mesafeli maraton 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine yakın bir yerde başlayacak.